На Сихові п’яний водій-утікач за 20 хвилин протаранив три автівки

На Сихові п’яний водій, рівень алкоголю у крові якого у 12 разів перевищував допустиму норму, протаранив три автівки менш ніж за 20 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався в понеділок, 8 листопада, орієнтовно о 18:00 год. на Сихові. Спочатку водій автомобіля ZAZ Daewoo вчинив на вулиці Бережанській аварію зі Skoda Octavia і втік.

Потім ще дві ДТП він скоїв на проспекті Червоної Калини: врізався в автомобіль Volkswagen Polo і, здаючи назад, аби поїхати з місця автопригоди, вдарив ще й Mitsubishi Lancer.

Правоохоронці додають, що всі три ДТП горе-водій спричинив менше ніж за 20 хвилин. Втім йому знову вдалося втекти. Спіймати керманича вдалося завдяки небайдужим.

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«Інший учасник дорожнього руху, який побачив ДТП, наздогнав втікача, перекрив своїм автомобілем дорогу порушнику і навіть забрав документи у нього. За мить на місці події вже були патрульні», – йдеться у повідомленні.

Водієм-утікачем на ZAZ Daewoo виявився 30-річний львів’янин. Під час перевірки на пристрої Drager у його крові виявили 2,44 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 12 разів.

На порушника склали сім протоколів: три за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), три за ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та один за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Окрім того, одна із потерпілих вказала, що винуватець аварії говорив по телефону, коли врізався у її авто, тож п’яний водій отримав ще й об’єднану постанову за ч.2 ст.122 (користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку) та за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Зазначимо, за десять місяців 2021 року п’яні водії спричинили на Львівщині 533 ДТП. У всіх цих аваріях постраждали 117 людей, також 10 осіб загинули.

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