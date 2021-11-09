10 листопада Яворів попрощається із загиблим воїном Віталієм Павлиськом

У середу, 10 листопада, Яворів прощатиметься із загиблим на Донбасі військовим Віталієм Павлиськом. Про це йдеться на сторінці Яворівської РДА у Facebook.

Орієнтовно о 12:00 год. у рідному домі Віталія Павлиська на вул. Дорошенка відбудеться парастас. Після цього процесія вирушить до церкви Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна церква). Поховають Героя на Новому цвинтарі (під Чернилявою).

Маршрут прощання з Віталієм Павлиськом пролягатиме: вул. П. Дорошенка – вул. Велике Передмістя (маслозавод) – вул. Святоюрська – церква Успіння Пресвятої Богородиці – вул. Шашкевича – вул. І. Франка – вул. Січових Стрільців – Новий цвинтар.

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Яворівчан та всіх небайдужих закликають гідно віддати шану Герою, що поклав власне життя за мир та спокій України.

Нагадаємо, яворівчанин Віталій Павлисько пішов на війну ще у 2015 році. Загинув під час ворожого обстрілу на Донбасі 7 листопада. До свого 48-річчя він не дожив менше місяця. Без чоловіка та батька залишилась дружила і двоє дітей.

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