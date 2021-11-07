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На Донбасі загинув воїн із Яворова

Наталя Дуляба

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У неділю, 7 листопада, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий із Яворова Віталій Павлисько. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської облради Олександр Ганущин.

Віталій Павлисько, мешканець Яворова, був сержантом 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Служив за контрактом.

Військовому було 47 років. Додому чоловіка не дочекалися дружина, двоє дітей та батьки.

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«47-річний захисник служив за контрактом. 29 листопада мав відсвяткувати свій 48-ий День народження. Вдома, у Яворові, Героя не дочекалися дружина, двоє дітей та батьки. Схилімо голови перед подвигом Віталія!», − відзначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Відомо, що Віталій Павлисько пішов на війну ще у 2015 році.

Тим часом у пресцентрі Операції об’єднаних сил прозвітували, що у неділю, 7 листопада, внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення.

Стан одного із поранених бійців є середньої важкості, іншого − задовільний. Зараз вони обоє перебувають у шпиталі. Загалом станом на 17:00 год. окупанти вісім разів порушували режим припинення вогню.

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Фото: Яворівська РДА

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