В Україні вже 18 банків можуть блокувати рахунки боржників. Перелік

Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Про це повідомляє Опендатабот.

Як відомо, 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично. Тоді до системи було підключено 7 банків. На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі.

Оновлений перелік виглядає так:

«ПРИВАТБАНК»

«УНІВЕРСАЛ БАНК»

«ОКСІ БАНК»

«ТАСКОМБАНК

«ІНДУСТРІАЛБАНК»

«БАНК ВОСТОК»

«ПРОКРЕДИТ БАНК»

«ЛЬВІВ»

«КОНКОРД»

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

«КРЕДОБАНК»

«ОТП БАНК»

«ІДЕЯ БАНК»

«МЕТАБАНК»

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

«УКРСИББАНК»

«РАДАБАНК»

Блокувати рахунки можуть рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.

Реклама партнерів

Разом з тим у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.

Система працює не ідеально: незважаючи на те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

направити виконавцю за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.

в разі відсутності відповіді – підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, – скаргу на Раду приватних виконавців.

подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.