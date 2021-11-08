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В Україні вже 18 банків можуть блокувати рахунки боржників. Перелік

Вероніка Рой

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Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Про це повідомляє  Опендатабот.

Як відомо, 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично. Тоді до системи було підключено 7 банків. На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі.

Оновлений перелік виглядає так:

  • «ПРИВАТБАНК»
  • «УНІВЕРСАЛ БАНК»
  • «ОКСІ БАНК»
  • «ТАСКОМБАНК
  • «ІНДУСТРІАЛБАНК»
  • «БАНК ВОСТОК»
  • «ПРОКРЕДИТ БАНК»
  • «ЛЬВІВ»
  • «КОНКОРД»
  • «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
  • «КРЕДОБАНК»
  • «ОТП БАНК»
  • «ІДЕЯ БАНК»
  • «МЕТАБАНК»
  • «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
  • «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
  • «УКРСИББАНК»
  • «РАДАБАНК»

Блокувати рахунки можуть рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.

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Разом з тим у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.

Система працює не ідеально: незважаючи на те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

  • направити виконавцю за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.
  • в разі відсутності відповіді – підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, – скаргу на Раду приватних виконавців.
  • подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

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