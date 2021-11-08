В Україні вже 18 банків можуть блокувати рахунки боржників. Перелік

Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Про це повідомляє Опендатабот.
Як відомо, 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично. Тоді до системи було підключено 7 банків. На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі.
Оновлений перелік виглядає так:
- «ПРИВАТБАНК»
- «УНІВЕРСАЛ БАНК»
- «ОКСІ БАНК»
- «ТАСКОМБАНК
- «ІНДУСТРІАЛБАНК»
- «БАНК ВОСТОК»
- «ПРОКРЕДИТ БАНК»
- «ЛЬВІВ»
- «КОНКОРД»
- «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
- «КРЕДОБАНК»
- «ОТП БАНК»
- «ІДЕЯ БАНК»
- «МЕТАБАНК»
- «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
- «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
- «УКРСИББАНК»
- «РАДАБАНК»
Блокувати рахунки можуть рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.
Разом з тим у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.
Система працює не ідеально: незважаючи на те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.
«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.
Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:
- направити виконавцю за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.
- в разі відсутності відповіді – підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, – скаргу на Раду приватних виконавців.
- подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.
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Вероніка Рой