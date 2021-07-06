В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично, повідомляє Економічна правда.

Що саме змінилося?

Раніше для того, аби списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків. Часто банки відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів.

У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них.

Водночас Мін’юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше.

Це означає, що виявити банківські рахунки боржників та залишки на них, а також арештувати ці кошти для державних та приватних виконавців стало набагато простіше.

Як це працює?

Державний або приватний виконавець створить у системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, що приєдналися до АСВП. Цю інформацію банки отримають за годину.

У цій же системі виконавець зможе створити постанову про арешт коштів на рахунках боржника, надіслати банкам вимогу про списання коштів з рахунків і реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно переказати.

Невдовзі процес конфіскації коштів теж має стати автоматичним. До того часу вимоги про списання коштів виконавці надсилатимуть традиційною поштою.

У яких банках гроші боржників арештовуватимуть автоматично?

Наразі до Автоматизованої системи виконавчого провадження підключені: «Приватбанк», «Таскомбанк», «Універсал банк» (зокрема Монобанк), «ОКСІ банк», банк «Восток», «Індустріалбанк» та «ПроКредит банк». Ще 44 банки тестують систему і невдовзі долучаться до неї, а 11 банків ведуть переговори про підключення до тестового середовища.

Які борги арештовуватимуть автоматично?

Автоматично арештовувати кошти на рахунках можна всім боржникам, які потрапили до відповідного реєстру боржників. Раніше така процедура застосовувалася лише щодо боржників із сплати аліментів.

За даними Opendatabot, у квітні в реєстрі була інформація про 5,54 млн боргів. Ця цифра постійно зростає: на початку 2020 року там було 3,8 млн боргів.

Чи можуть арештувати рахунок, якщо його власник про це не знає?

Зазвичай автоматичному арешту коштів та їх списанню з рахунків боржників передують судові засідання та рішення Феміди. У таких випадках не знати про наявність боргу та про необхідність його сплати боржник не може.

Однак бувають випадки, коли приватні та державні виконавці можуть арештувати гроші на рахунку боржника без рішення суду. Найпоширеніший з них – заборгованість із сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Наприклад, порушення сфотографували на камеру. Водієві поштою за місцем реєстрації приходить постанова, а він її не оплачує, бо живе в іншому місці.

Поліція подає постанову до примусового виконання. Усі документи знову надсилаються на адресу реєстрації. У разі подальшої несплати виконавці надсилають повідомлення в банк через АСВП і він арештовує кошти на рахунку. Тоді банк повідомляє людині, що її рахунок арештований.

Що буде, якщо грошей на виплату боргу недостатньо?

Новації щодо автоматичного арешту та стягнення заборгованості від Мін’юсту та НБУ спрощують життя не лише кредиторам, а й самим боржникам.

Раніше виконавець накладав арешт на весь рахунок боржника, навіть якщо коштів на ньому було значно більше, ніж потрібно виконавцю. Тепер арешт буде накладатися лише на суму боргу. Її виконавець і стягуватиме.

Якщо коштів буде недостатньо то борг погашуватимуть за рахунок іншого майна боржника.

Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначає виконавець.

При цьому існують обмеження щодо стягнення майна та коштів боржників. Наприклад, заборонено стягувати нерухомість, якщо там живуть неповнолітні.

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