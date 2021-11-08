Україна переживає пік пандемії, – Ляшко

В Україні й надалі зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію, проте протягом минулого тижня дещо стабілізувався показник госпіталізацій. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає пресслужба ОП.

«Тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше», – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нині 17 областей України перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з «червоної» зони.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих на коронавірус.

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Також очільник МОЗ зауважив, що серед госпіталізованих з COVID-19 понад 95% не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і, на жаль, серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень.

Віктор Ляшко додав, що загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів в Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Через це у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

Загалом в Україні Covid підтвердили вже 3 088 501 людині.

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