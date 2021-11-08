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У селі неподалік Бродів чоловік впав у 20-метрову криницю

Вероніка Рой

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У понеділок, 8 листопада, у селі Ясенів, що неподалік Бродів, 45-річний чоловік впав у 20-метрову криницю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 14:22 год. рятувальники отримали повідомлення, що у селі Ясенів на вул. Сонячній, 33 чоловік впав у криницю глибиною близько 20 м. До місця події було направлено рятувальників.

Як з’ясувалось на місці виклику, мати чоловіка побачила, що на подвір’ї відкрита криниця. Звідти жінка почула голос сина та одразу зателефонувала по допомогу.

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На момент прибуття рятувальників чоловік знаходився на дні криниці по пояс у воді. Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса витягли 45-річного чоловіка. Його одразу передали працівникам медичної допомоги.

Для надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки та вісім рятувальників.

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Фото: ДСНС

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