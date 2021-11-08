У ДТП на трасі Київ-Чоп постраждала сім'я львів’ян

7 листопада на трасі Київ-Чоп у Рівненській області в ДТП травмувалась сім’я з Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась близько 19:00 год. біля села Ситне у Дубенському районі Рівненщини.

42-річний водій автомобіля Mazda CX-7 на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини. Через це автомобіль перекинувся. У салоні авто перебувала дружина та двоє малолітніх дітей.

Внаслідок ДТП 44-річна жінка зламала руку, чоловік — вивихну плече. У двох хлопчиків, які були пристебнуті пасками безпеки, виявили лише незначні травми. Після надання медичної допомоги сім’ю львів’ян відпустили додому.

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