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Ще один бодібілдер з Львівщини здобув «срібло» чемпіонату світу

Вероніка Рой

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Представник Львівщини Михайло Павлюк виборов срібну нагороду на чемпіонаті світу з бодібілдингу, який проходив в Іспанії. Про це йдеться на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА у Facebook.

Чемпіонат світу з бодібілдингу в Іспанії завершився 8 листопада. В останній день змагань срібну медаль виборов представник Львівщини Михайло Павлюк. Вихованець тренера Кирила Худаєва посів друге місце у бодібілдингу серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг.

31-річний Михайло Павлюк – майстер спорту України. Аби потрапити на чемпіонат світу, уродженець Коломиї спочатку став чемпіоном України. На світовому чемпіонаті Михайла обійшов лише іранець на два очки.

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Нагадаємо, раніше віцечемпіоном світу став 25-річний Володимир Андреїшин. Він змагався у класичному бодібілдингу серед чоловіків у ростовій категорії понад 180 см.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА

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