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Самбірчанин став віцечемпіоном світу з класичного бодібілдингу

Вероніка Рой

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У четвер, 4 листопада, в іспанському місті Санта-Сусанна стартував чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу. У ростовій категорії до 180 кг срібну медаль у класичному бодібілдингу серед чоловіків виборов 25-річний самбірчанин Володимир Андреїшин. Про це йдеться на сторінці відділення НОК у Львівській області у Facebook.

Вихованець тренера Віктора Кожушка став кращим ніж понад 20 атлетів, поступившись тільки іспанцю Габріелю Маноле. Третє місце посів словак Мартін Саган.

Володимир Андреїшин є майстром спорту України з бодібілдингу, чемпіоном Європи 2018 року, професійним фітнес-тренером. Нещодавно Володимир Андреїшин став чемпіоном України з бодібілдингу.

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Фото: НОК

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