На Сихові злодій побив та пограбував львів’янина, коли він сідав у своє авто

Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який у неділю, 7 листопада, на вулиці Зубрівській напав на львів’янина, коли той сідав у свій автомобіль. Зловмисник побив його та вкрав два мобільних телефони. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції звернувся 30-річний постраждалий. Він повідомив, що близько 18:00 год. на вулиці Зубрівській у Львові, коли він сідав у свій автомобіль, на нього напав невідомий чоловік. Зловмисник побив його, відібрав два мобільні телефони, а потім втік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний львів’янин. Його затримали, речові докази були вилучені.

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Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція