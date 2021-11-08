Air Ocean Airlines літатиме зі Львова у Харків та Київ

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines відкрила продаж квитків на внутрішні рейси зі Львова до Харкова та Києва, повідомляє Львівський портал.

Як йдеться на сайті перевізника, перший рейс зі Львова до Києва заплановано – на 22 листопада, а польоти зі Львова до Харкова стартують – з 12 грудня.

Рейс між Львовом та Києвом буде щоденним, а польоти із Львова до Харкова відбуватимуться чотири рази на тиждень по вівторках, четвергах, суботах та неділях. Натомість рейсів із Харкова до Львова наразі лише два – по четвергах та неділях.

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Виліт з Києва до Львова – о 10:00, зворотно – о 17:00. Вартість квитків в один бік стартує від 30 доларів в напрямку Львова і від 49 доларів у напрямку Києва. Тривалість польоту – 1 година. Вильоти зі Львова в Харків відбуватимуться о 12:30, зворотно – о 14:45. Вартість квитків в бік Харкова стартує від 32 доларів, натомість політ із Харкова до Львова обійдеться від 62 доларів. Тривалість польоту – 1 година 15 хвилин.

Варто додати, що Air Ocean Airlines – перша українська авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148. Наразі у флоті авіаперевізника лише два літаки, але до літа 2022 року їхня кількість буде збільшена до шести.

Вартість харчування на рейсах перевізника включено у квиток. Пасажир може взяти зі собою на борт ручну поклажу вагою до 7 кг та габаритами 55х40х20см, а також безкоштовно здавати у багажне відділення валізу до 23 кг.

Також очікується запуск рейсу Львів – Дніпро, але квитків у продаж наразі не надходило. За даними пресслужби аеропорту “Львів” рейси до Дніпра мають стартувати з 10 грудня і відбуватимуться двічі на тиждень по понеділок та п’ятницях.

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу: «У Європу за 155 гривень».

Фото: Avianews

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