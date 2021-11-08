32 рятувальники гасили масштабну пожежу у шиномонтажі в центрі Львова

У понеділок, 8 листопада, на площі Князя Святослава, 11 у Львові сталася масштабна пожежу у будівлі шиномонтажу. До гасіння вогню долучили 32 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформація про пожежу у будівлі шиномонтажу на площа Князя Святослава, 11 у Львові надійшла до рятувальників вночі, близько 00:56 год.

До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова. На момент прибуття вогнеборців дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Рятувальники не дали перекинутися вогню на сусідню будівлю. Відтак було загалом врятовано дві будівлі та автомобіль.

Реклама партнерів

О 01:56 пожежу у шиномонтажі локалізовано та о 02:42 ліквідовано. Вогнем знищено дах будівлі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

До ліквідації пожежі залучалось 32 рятувальники та сім одиниць спецтехніки.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Відео:ДСНС