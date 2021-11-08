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32 рятувальники гасили масштабну пожежу у шиномонтажі в центрі Львова

Вероніка Рой

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У понеділок, 8 листопада, на площі Князя Святослава, 11 у Львові сталася масштабна пожежу у будівлі шиномонтажу. До гасіння вогню долучили 32 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформація про пожежу у будівлі шиномонтажу на площа Князя Святослава, 11 у Львові надійшла до рятувальників вночі, близько 00:56 год.

До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова. На момент прибуття вогнеборців дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Рятувальники не дали перекинутися вогню на сусідню будівлю. Відтак було загалом врятовано дві будівлі та автомобіль.

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О 01:56 пожежу у шиномонтажі локалізовано та о 02:42 ліквідовано. Вогнем знищено дах будівлі.

До ліквідації пожежі залучалось 32 рятувальники та сім одиниць спецтехніки.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Відео:ДСНС

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