32 рятувальники гасили масштабну пожежу у шиномонтажі в центрі Львова

У понеділок, 8 листопада, на площі Князя Святослава, 11 у Львові сталася масштабна пожежу у будівлі шиномонтажу. До гасіння вогню долучили 32 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Інформація про пожежу у будівлі шиномонтажу на площа Князя Святослава, 11 у Львові надійшла до рятувальників вночі, близько 00:56 год.
До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова. На момент прибуття вогнеборців дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Рятувальники не дали перекинутися вогню на сусідню будівлю. Відтак було загалом врятовано дві будівлі та автомобіль.
О 01:56 пожежу у шиномонтажі локалізовано та о 02:42 ліквідовано. Вогнем знищено дах будівлі.
До ліквідації пожежі залучалось 32 рятувальники та сім одиниць спецтехніки.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
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Відео:ДСНС
Вероніка Рой