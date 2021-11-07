Термін дії сертифікатів про одужання від Covid скоротили

Кабінет Міністрів України скоротив термін дії covid-сертифікатів про одужання. Про це йдеться у відповідній постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Так, уряд вніс зміни до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19, негативний результат тестування або одужання від цієї хвороби.

Отож тепер термін дії міжнародних covid-сертифікатів про одужання скоротили зі 180 до 105 днів із дати встановлення діагнозу.

Із внутрішніми сертифікатами про одужання, що діють в Україні, ситуація така ж: тепер вони будуть дійсними 105 днів із моменту діагностування коронавірусу.

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Кожен зі сертифікатів може бути сформований не більше ніж двічі за календарний рік.

Отримати сертифікат про одужання українці можуть лише після того, як лікар внесе запис про діагностований коронавірус в електронну систему охорони здоров’я. Після цього документ доступний до завантаження на порталі та у застосунку «Дія».

Нагадаємо, у «Дії» covid-сертифікати про одужання будуть доступні уже з 8 листопада.

Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що covid-сертифікат зможуть отримати всі перехворілі, які одужали не пізніш як 90 днів тому. Крім того, довідка буде доступна і в паперовій формі.

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