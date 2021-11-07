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На Львівщину йдуть заморозки

Наталя Дуляба

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У понеділок, 8 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням і до 11 градусів тепла. А вже з вівторка, 9 листопада, і до кінця тижня Львівщину огорнуть нічні заморозки. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі 8 листопада температура повітря становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +11°C. Вітер західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та вранці падатиме невеликий дощ, вдень істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці буде туман.

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Вже з вівторка, 9 листопада, на Львівщині похолодає: вночі подекуди обіцяють заморозки до -3°C, вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. Вночі та вранці падатиме невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, через що на дорогах буде ожеледиця. День мине практично без опадів.

У середу, 10 листопада, вночі стовпчик термометра опуститься до 1-6 градусів морозу, вдень – підніметься до 3-8 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У четвер та п’ятницю, 11-12 листопада, збережуться нічні заморозки до -6°C, вдень повітря прогріється до +6-11°C. Також буде хмарна погода з проясненням. Опадів не прогнозують.

Нагадаємо, перші заморозки на Львівщині цьогоріч були наприкінці вересня.

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