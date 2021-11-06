У таборі ромів у Жидачеві згоріла 1-річна дитина

У саморобному наметі ромського табору в Жидачеві заживо згорів 1-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався у суботу, 6 листопада, у Жидачеві на території місцевого табору ромів. Тут спалахнула пожежа в одному зі власноруч змайстрованих наметів.

Як з’ясували правоохоронці, 23-річна мешканка Закарпатської області запалила саморобну пічку у наметі, обтягнутому поліетиленовою плівкою, а сама пішла набирати воду до озера, залишивши всередині без нагляду 1-річного сина.

Поки матері не було, намет загорівся і дитина загинула.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) ККУ. Максимальне покарання, яке чекає на жінку, – до п’яти років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі малюка.

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