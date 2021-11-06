Комунальників викрили на спалюванні сміття біля Львова

Відразу біля Львова на «гарячому» застали комунальників, які спалювали сміття. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Випадок стався днями на території Зимноводівської громади, що по сусідству зі Львовом. Тут під час перевірки екологи натрапили на масштабне спалювання відходів.

Порушників застали на «гарячому». Вони палили сміття просто на землі на ділянці площею близько 200 м кв. Від такої діяльності у повітрі стояв густий дим, а для того, щоб загасити вогонь, довелося викликати рятувальників.

Кілька осіб, яких застали за спалюванням сміття, представилися працівниками комунального підприємства «Наше село», проте пред’явити документи та надати іншу необхідну інформацію відмовились. Тому на місце довелося викликати ще й правоохоронців.

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Наразі всі деталі інциденту встановлюються, вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності.

Зазначимо, що КП «Наше село» є комунальним підприємством Зимноводівської сільради. Воно займається вивозом сміття, благоустроєм, земляними роботами та похованнями на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, що спалювання сміття чи навіть сухої рослинності в Україні заборонене! Торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

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Фото: Держекоінспекція