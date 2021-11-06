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Біля Львова під колесами мікроавтобуса загинула жінка

Наталя Дуляба

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38-річна мешканка Винників загинула під колесами мікроавтобуса, перебігаючи дорогу біля Львова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у п’ятницю вночі, 5 листопада, орієнтовно о 03:15 год. на трасі Київ – Чоп у селі Бережани, що біля Львова.

Тут 48-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic збив жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Постраждалою виявилась 38-річна жителька Винників. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Наразі всі деталі ДТП встановлюють правоохоронці.

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