Замість ресторану на Сихові «виросте» багатоповерхівка

На місці ресторану відразу біля сихівського мосту на вул. Угорській, 26 ТзОВ «Надія» збирається збудувати житлову багатоповерхівку. Для цього сесія Львівської міськради 4 листопада змінила цільове призначення земельної ділянки, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,25 га на вул. Угорській, 26, що відразу біля сихівського мосту. Зараз тут розташований ресторан «Султан палац», який не працює уже кілька років. Він належить ТзОВ «Надія», яке хоче на цьому місці збудувати житлову багатоповерхівку із торгово-розважальною інфраструктурою.

Ділянку під рестораном підприємство орендує, вона належить до земель промисловості, транспорту і зв’язку. Але тепер сесія Львівської міськради змінила її цільове призначення, перевівши до земель житлової та громадської забудови.

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Внесеними ще торік змінами до детального плану території цю ділянку віднесли до зони Г-2 – зони ділової та громадської діяльності.

Відтак депутати затвердили ТзОВ «Надія» проект землеустрою та надали 0,25 га землі в оренду на 5 років. «За» проголосували 54 обранці громади.

Хоча зазначимо, що до проєкту ухвали зауваження мала директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич, яка зазначила, що він частково не відповідає містобудівній документації. Таку позицію підтримав і заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Надія» існує з 1994 року і веде ресторанну діяльність. Його засновницею є уродженка Житомирської області Марина Іскрицька. Їй також належить ТзОВ «Ельміа» (обслуговування напоями), яке теж зареєстроване у Львові на вул. Угорській, 26.

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