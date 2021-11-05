В квартирі у Львові чоловік морив голодом 20 собак та котів

У квартирі одного з будинків на вулиці Замарстинівській у Львові 26-річний чоловік утримував 8 собак та 9 котів – тварини не отримували необхідного догляду та годування. В подальшому одна тварина померла у ветеринарній клініці під час надання йому допомоги. За жорстоке поводженнями з тваринами чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

4 листопада у поліцію надійшло повідомлення від волонтерів-зоозахисників про жорстоке поводження з тваринами. За словами заявників, мешканець одного з будинків на вулиці Замарстинівській у Львові утримує у своєму помешканні близько 20 тварин – собак та котів, не надає їм необхідного догляду, не забезпечує годування та відповідні умови утримання.

За вказаною адресою виїхали правоохоронці. Після тривалих перемовин 26-річний власник квартири впустив поліцейських та волонтерів у помешкання, де перебували 8 собак та 9 котів – більшість у незадовільному та хворобливому стані. Тварини були доставлені у веретинарну клініку, де під час надання допомоги один собака помер.

Реклама партнерів

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від одного до трьох років або позбавлення волі на термін від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Проводиться досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.