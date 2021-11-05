У Львові обговорять методи боротьби із дезінформацією

«Львівський Медіафорум» цієї осені проведе найбільшу онлайн-конференцію про дезінформацію «LMF Talks: Мережі медіа vs мережі дезінформаторів». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Одноденна безкоштовна подія стане майданчиком для обговорення проблеми виникнення та поширення дезінформації, патернів споживання контенту, формування довіри аудиторії до медійних ресурсів, а також інструментів протидії деструктивним наративам.

«Мета події – посилити здатність медіа боротися з дезінформацією та підвищувати медіаграмотність аудиторії, опираючись на досвід національних та регіональних ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

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Серед спікерів — експерти з питань дезінформації (Пітер Померанцев, Євген Глібовицький, Ігор Балинський), редактори всеукраїнських та локальних медіа. Повна програма подій та спікерів доступна за посиланням: cutt.ly.

Трансляцію можна буде дивитись на фейсбук-сторінці Lviv Media Forum, початок – о 10:00.

Довідка. У 2021-му ГО «Львівський Медіафорум» у співпраці з чотирма редакціями запустили проєкт «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації». Новостворена мережа має за мету посилити регіональні ЗМІ у боротьбі з дезінформацією та фейками і налагодити контакт між редакціями регіонів.

Подію організовано в межах проєкту «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації», який реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у партнерстві з UNICEF Ukraine та The Institute for Central European Strategy.

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