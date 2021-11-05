Суд виправдав посадовця Львівської міськради у справі про хабар

Галицький районний суд Львова виправдав чиновника Львівської міськради Олега Дроздова, якого на початку 2019 року затримали за підозрою у хабарництві. Про це пише Zaxid.net.

Зазначимо, 5 березня 2019 року начальника управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» міської ради Олега Дроздова затримали за підозрою в отриманні 8 тис. грн хабаря.

Під час затримання в посадовця також вилучили понад 1000 доларів. Дроздова підозрювали у тому, що він вимагав 1% від вартості ремонту вул. Вузької у підрядника ПП «Компанія Унітранс». Після затримання Дроздова, мерія відсторонила його від роботи і почала службову перевірку.

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У суді Олег Дроздов заявив, що спілкувався із директором компанії-підрядника Тарасом Каричортом і допомагав йому в оформленні тендерної документації. За словами Дроздова, Каричорт запитував його, як можна вплинути на результат тендеру. 5 березня, за словами Олега Дроздова, він зустрівся з Каричортом у кафе і той дав йому гроші (8000 грн), які він прийняв «як дружню подяку за допомогу по оформленню тендерної документації по інших об’єктах».

Прокуратура не довела факт вимагання хабара. Відтак суд визнав Олега Дроздова невинуватим. Прокуратура ще може подати апеляційну скаргу на цей вирок суду.

Додамо, що на час розслідування цієї справи Олега Дроздова на певний час відсторонили від роботи, але зараз він продовжує працювати на посаді головного фінансиста департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради.

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