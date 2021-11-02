Двоє спортсменів зі Львівщини стали чемпіонами України з бодібілдингу

Михайло Павлюк та Володимир Андреїшин здобули два чемпіонські титули у різних вагових категоріях на чемпіонаті України з бодібілдингу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, 31-річний бодібілдер Михайло Павлюк здобув першість у ваговій категорії до 90 кг і став абсолютним чемпіоном у відкритій категорії з бодібілдингу.

Тим часом інший представник Львівщини, 25-річний Володимир Андреїшин, виборов перше місце у ваговій категорії понад 80 кг. Він також став абсолютним чемпіоном у категорії класичного бодібілдингу.

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Тепер обидва спортсмени готуються до поїздки на Чемпіонат світу у складі збірної команди України. Змагання пройдуть у Санто-Сусанні, що в Іспанії.

Додамо, що чемпіонат України з бодібілдингу відбувся в Полтаві 30-31 жовтня.

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Фото: ЛОДА