Під час пожежі на Золочівщині виявили тіло 34-річного чоловік

У четвер, 4 листопада, у Золочівському районі виникла пожежа у житлового будинку, під час якої загинув 34-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа сталася близько 18:00 год. у селі Дуб’є Золочівського району у житловому будинку. На місці пожежі виявили тіло 34-річного власника помешкання.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку: матрас, ковдра. Обставини події встановлюються.

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