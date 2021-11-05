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На трасі Мукачево–Львів зіткнулися дві вантажівки

Андрій Котенський

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На Львівщині у зіткненні двох вантажівок водій тягача «Рено» отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 листопада, близько 12.30 на автодорозі Мукачево–Львів у селі Соколівка Львівського району. На дорозі зіткнулись вантажні автомобілі «Вольво», яким керував 37-річний мешканець Рівненщини та тягач «Рено» під керуванням 57-річного мешканця Запорізької області. 

 

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Рух транспорту на ділянці дороги, де зіткнулись дві вантажівки з напівпричепами, був тимчасово обмежений.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення ще на три роки. Проводиться досудове розслідування.

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