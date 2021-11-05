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На Самбірщині мікроавтобус збив 61-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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У Самбірському районі Львівщини мікроавтобус наїхав на 61-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували до реанімацію з чисельними травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 4 листопада о 10:40 год. на автодорозі сполученням Старий Самбір – КПП «Смільниця» в селищі Стара Сіль Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Vivaro, 33-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, наїхав на 61-річного жителя одного з сіл Самбірського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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