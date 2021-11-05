ОСТАННІ НОВИНИ

Львівського студента підрізали, побили та пограбували у власному помешканні

Аліса Белей

|

Правоохоронці затримали іноземця, який напав, побив та обікрав свого земляка-студента на вулиці Стрийській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 11:00 четверга, 4 листопада. Патрульні поліції отримали виклик на вулицю Стрийську, де зі слів заявників їхнього сусіда жорстоко побили та пограбували.

Як встановили правоохоронці, нападник увірвався у помешкання студента, завдав йому удару ножем, побив, викрав у нього близько 1 тисячі доларів та мобільний телефон, після чого втік.

Реклама партнерів

Потерпілим виявився 33-річний іноземець, громадянин однієї з африканських країн, студент одного з львівських вишів.

Його з  численними тілесними ушкодженнями в ділянці голови доправили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого забійні рани лобної ділянки, брови, носа та верхньої губи.

У результаті слідчих дій правоохоронці встановили, що до нападу причетний 38-річний іноземець, земляк потерпілого, який проживає і працює у Львові.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 ККУ. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (за розбій) ККУ. Тепер іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід та повідомить про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів