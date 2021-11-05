Львівського студента підрізали, побили та пограбували у власному помешканні

Правоохоронці затримали іноземця, який напав, побив та обікрав свого земляка-студента на вулиці Стрийській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 11:00 четверга, 4 листопада. Патрульні поліції отримали виклик на вулицю Стрийську, де зі слів заявників їхнього сусіда жорстоко побили та пограбували.

Як встановили правоохоронці, нападник увірвався у помешкання студента, завдав йому удару ножем, побив, викрав у нього близько 1 тисячі доларів та мобільний телефон, після чого втік.

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Потерпілим виявився 33-річний іноземець, громадянин однієї з африканських країн, студент одного з львівських вишів.

Його з численними тілесними ушкодженнями в ділянці голови доправили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого забійні рани лобної ділянки, брови, носа та верхньої губи.

У результаті слідчих дій правоохоронці встановили, що до нападу причетний 38-річний іноземець, земляк потерпілого, який проживає і працює у Львові.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 ККУ. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (за розбій) ККУ. Тепер іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід та повідомить про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.