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Якої погоди чекати жителям Львівщини на вихідні

Аліса Белей

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На цих вихідних, 6-7 листопада, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду та до 11 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий місцями туман.

Вночі температура повітря становитиме 3-5 градусів тепла та можливий дощ, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +11°C. Вітер західний, 5-10 м/с.

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У неділю, 7 листопада, в області також сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Без істотних опадів. Вночі синоптики прогнозують 1-3 градусів тепла, а вдень до +11°C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

З понеділка очікується, що денна температура повітря опуститься ще на кілька градусів та дощитиме.

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