Депутати погодили будівництво нового ЖК поблизу Винниківського лісу

4 листопада сесія Львівської міськради внесла зміни до детального плану території у межах вул. Зеленої, вул. Пасічної, вул. Пирогівки та вулиці проєктованої. Вони передбачають будівництво нового житлового комплексу поблизу Винниківського лісу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про територію площею майже 2,9 га між вул. Пасічною та вул. Пимоненка, неподалік – Винниківський ліс. Частину садибної забудови тут замінять на зону Ж-3, яка передбачає будівництво багатоповерхівок.

Власне тут тепер хочуть звести новий житловий комплекс із багатоповерхівок на 6 та 8 поверхів. Перші поверхи віддадуть під комерцію, ще в одному приміщенні збираються відкрити дитсадок. Підземний паркінг розрахований на 87 місць.

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Водночас головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання розповів, що ділянкою, де заплановане нове житлове будівництво, пролягає лінія електропередач, яка є «дисгармонійною» для всього кварталу. Підприємці пропонують її закопати і звести на цьому місці будинки.

Такі зміни до детального плану території профінансувало ПП «Зодчий 2010». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником цієї будівельної фірми є компанія «Лев девелопмент», яка неподалік вже звела ЖК Hygge.

Зазначимо, що територію між вул. Пимоненка та вул. Пасічною вже кілька років активно забудовують. Дотепер тут вже спорудили ЖК Villa Magnolia, ЖК Villa Magnolia Spring.

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