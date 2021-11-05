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Covid в Україні: майже 26,5 нових випадків, ще 696 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 5 листопада, в Україні підтверджено 3 032 951 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 488 нових хворих, ще 696 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 4 листопада в Україні провели 148 тисяч тестувань, які виявили 26 488 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1 654 дитини та 488 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 497 особу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 032 951 людини. Від ускладнень інфекції померли 70 842 особи (+696 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 492 419 людей (+13 281 особа за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1772 випадки;
  • Вінницька область – 712 випадків;
  • Волинська область – 612 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2388 випадків;
  • Донецька область – 1333 випадки;
  • Житомирська область – 993 випадки;
  • Закарпатська область – 469 випадків;
  • Запорізька область – 1595 випадків;
  • Івано-Франківська область – 926 випадків;
  • Київська область – 1072 випадки;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 581 випадок;
  • Львівська область – 1758 випадків;
  • Миколаївська область – 769 випадків;
  • Одеська область – 1648 випадків;
  • Полтавська область – 1127 випадків;
  • Рівненська область – 1010 випадків;
  • Сумська область – 1113 випадків;
  • Тернопільська область – 749 випадків;
  • Харківська область – 1733 випадки;
  • Херсонська область – 647 випадків;
  • Хмельницька область – 1192 випадки;
  • Черкаська область – 718 випадків;
  • Чернівецька область – 577 випадків;
  • Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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