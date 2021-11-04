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Житель Стрийщини потрапив за ґрати через насильство над матір’ю

Вероніка Рой

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Суд призначив шість місяців арешту жителю Стрийщини за домашнє насильство над матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

41-річний чоловік систематично ображав та принижував свою 64-річну матір. Зокрема, часто напідпитку погрожував жінці, висловлювався нецензурною лайкою у її бік. Це викликало у жінки побоювання за власну безпеку, спричинило емоційну пригніченість та переживання.

Вже закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 41-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 6 місяців арешту.

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