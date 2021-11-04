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Україна – третя у світі за смертністю від коронавірусу

Ольга Денисяка

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2 листопада у світі діагностували 484 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid. Про це йдеться на сайті Worldometers.

Найбільше хворих виявили у США, Росії та Британії. Зокрема, у США – 75 тисяч, у Британії – 41 тисяча, Росії – 40 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу перебувають Туреччина, Німеччина та Україна, де 2 листопада виявили 29, 26 та 23 тисячі відповідно.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США ( +1436 нових летальних випадків), Росія ( +1189 померлих), Україна (+720 померлих за добу).

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Додамо, що за рівнем вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі. 

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Зазначимо, що впродовж 3 листопада в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу 27 тисяч. Одужали за останню добу 12 464 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 699 хворих.

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