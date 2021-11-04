Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

У четвер, 4 листопада, Верховна Рада призначили колишнього віцепрем’єра Олексія Резнікова міністром оборони України. Відповідне рішення підтримали 273 нардепи, передає Львівський портал.

Першим з трибуни ВР виступив президент України Володимир Зеленський подякував попередньому міністру оборони Андрію Тарану. Глава держави закликав нардепів підтримати кандидатуру Резнікова на посаду очільника Міноборони.

Серед своїх пріоритетів на посаді Резніков відзначив забезпечення синергії дій. Він зазначив, що Міноборони, Генштаб і профільний комітет парламенту мають діяти як складова єдиного організму.

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«Міністерство оборони має тісно співпрацювати з Міністерством стратегічної промисловості. Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не її утримання і проїдання. Також важливою є синергія з міжнародними партнерами. Військова дипломатія у співпраці з нашим МЗС буде одним із пріоритетів», — зазначив Резніков.

Як відомо, попереднім очільником Міноборони був Андрій Таран. Його та ще чотирьох міністрів 3 листопада звільнила Верховна Рада. Олексій Резніков також був у цьому списку, оскільки займав посаду міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що відомо про Олексія Резнікова?

Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Він закінчив Львівський університет ім. Франка за спеціальністю «правознавство». У 1994 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З 2008 по 2014 року був депутатом Київської міськради. Згодом його призначили заступником міського голови — секретарем Київської міської ради.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року – заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень.

2017 року відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у місті Києві. А в 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 з боку КМДА.

4 березня 2020 р. був призначений на посаду Віцепрем‘єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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