На Сихові з вікна шостого поверху випав чоловік

У четвер, 4 листопада, на вулиці Гната Хоткевича, що у Сихівському районі Львова, з вікна будинку випав чоловік і загинув. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, близько 14.40 на вулиці Гната Хоткевича чоловік випав із вікна сходової клітки, з висоти шостого поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм людина загинула на місці.

За даними каналу Варта1, чоловік загинув впавши на дах під’їзду. У цьому будинку тривають фасадні роботи і не виключено, що це може бути один із робітників.

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Фото: Варта1

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