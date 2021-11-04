На складах магазинів та ресторанів на Яворівщині виявили фальсифікат алкоголю та тютюну

У четвер, 4 листопада, у Яворівському районі викрили незаконну мережу, яка займалися виготовлення фальсифікованого алкоголю та сигарет. Під час обшуків в складських приміщеннях кількох ресторанів та магазинів виявили фальсифікату на 150 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Незаконну мережу з вироблення та реалізації підакцизних товарів викрили на території Новояворівської територіальної громади, що у Яворівському районі.

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4 листопада правоохоронці провели п’ять обшуків на складах кількох ресторанів та магазинів на території громади. Під час них виявили та вилучили більше 600 пляшок з алкогольними напоями без акцизних марок або акцизними марками сумнівного походження, більше 1400 пачок сигарет різних марок з підробленими акцизними марками, без акцизних марок та марками іншої держави.

Також поліція вилучила пластикові бочки, металеві кеги, скляні ємності – усі заповнені спиртовими сумішами та обладнання для самогоноваріння.

Загальна сума вилученого – понад 150 тисяч гривень. Усе виявлене скеровано на експертне дослідження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також джерела постачання та мережу збуту контрафактної алкогольної та тютюнової продукції.

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Фото: поліція