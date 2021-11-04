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Львівським курсантам влаштували польовий вишкіл з канадськими інструкторами UNIFIER

Вероніка Рой

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки майбутні офіцери-інженери вдосконалили практичні навички роботи з вибуховими речовинами, засобами підривання та інженерними боєприпасами в умовах, наближених до бойових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Академії сухопутних військ.

Як розповів начальник кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення полковник Дмитро Окіпняк, під час циклу практичних занять відпрацьовувались питання облаштування електровибухових мереж, виготовлення і приведення до дій запалювальних трубок та зарядів вибухових речовин, влаштування окопів під фортифікаційні споруди вибуховим способом тощо за досвідом участі підрозділів інженерних військ у Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил, а також за стандартами НАТО.

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Особливістю польового виходу була участь у ньому канадських інструкторів міжнародної тренувальної операції UNIFIER, які постійно працюють на кафедрі тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення, а саме капітана Арнауда Дюкроса та сержанта Ніколаса Полікуін-Лаітре.

Інструктори продемонстрували порядок виконання завдань з обладнання складної вибухової мережі з детонуючих шнурів, яка використовується канадськими саперами під час руйнування особливо важливих об’єктів, знищення виявлених вибухонебезпечних предметів за досвідом виконання завдань у Афганістані та Іраку.

Як відмітив полковник Дмитро Окіпняк, такий досвід є надзвичайно цінним для курсантів та надалі підвищить взаємосумісність виконання спільних завдань з підрозділами країн-членів НАТО в міжнародних операціях.

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Фото: Академія сухопутних військ

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