Дитячий фільм «В.о. Святого Миколая» виходить на широкі екрани

Цьогорічний грудень буде сповнений не лише передноворічними турботами, але й справжньою 100% львівською прем’єрою дитячого мюзиклу «В.о. Святого Миколая». Це повнометражний фільм, який розповість нам про силу віри в справжні чудеса. Про це Львівському порталу повідомили творці фільму.

Сюжет фільму розповідає про буденність львівської сім’ї Ткачуків, де за трагічних обставин немає мами. Батько-одинак Олександр (вик. Роланд Орбан) виховує дев’ятирічну доньку Юстину (вик. Дарія-Марія Лишак) і цей процес, враховуючи, що Олександр – суперзайнятий батько, доволі важкий та сповнений сюрпризами.

«В.О. Святого Миколая» – це щось абсолютно відмінне від традиційного кінематографа, це оригінальне бачення постановки в суміші з сучасними трендами, гарною музикою та «смачною» картинкою.

Автори фільму переконані, що в грудні презентується український «Один удома», – фільм для сімейного перегляду, який глядач переглядатиме щороку в різдвяні свята. Важливим є те, що історія вміщує справжні українські традиції та наповнена львівським колоритом.

Тож цьогоріч у грудні, у кожного є можливість поринути на 85 хвилин у справжню аудіовізуальну насолоду.

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