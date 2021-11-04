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Авіакатастрофа Ан-12 біля Львова: експерти назвали причини трагедії

Вероніка Рой

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Найімовірнішими причинами авіакатастрофи АН-12, що сталася у жовтні 2019 року у Сокільниках, стали перевтома членів екіпажу та перевантаженість повітряного судна. Про це йдеться у звіті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

До розслідування авіакатастрофи залучили ПрАТ «Авіакомпанія «Україна-Аероальянс», які належав літак, ДП «Міжнародний аеропорт Львів» ім. Д. Галицького, Державне підприємство обслуговування повітряного руху та ДП «Антонов».

«Найбільш імовірно причиною авіаційної події, зіткнення справного ПС (повітряне судно, – ред.) з землею під час заходження на посадку в умовах туману, стала неспроможність екіпажу виконувати політ в приладових умовах внаслідок ймовірної фізичної перевтоми, що призвело до неусвідомленого зниження літака нижче глісади та зіткнення із землею», – йдеться у звіті.

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Ще однією причиною авіакатастрофи могла бути перевантаженість повітряного судна

«Ймовірне перевищення злітної маси ПС під час вильоту з а/п Віго, що могло призвести до збільшення використання палива, залишок якого не дозволяв здійснити переліт на запасний а/д Бориспіль», – додають експерти.

Нагадаємо, 4 жовтня  2019 року у селі Сокільники, що біля Львова, впав транспортний літак Ан-12, який не долетів до посадкової смуги аеропорту «Львів» кілометр. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. У день трагедії правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

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