5 листопада на Львівщині дощитиме

У п’ятниці, 5 листопада, у Львівській області прогнозують дощ та до 14 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Так, завтра за прогнозами синоптиків на Львівщині місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани.

Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень вдень – 9-14° тепла.

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