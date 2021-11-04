18-річний строковик випав з вікна четвертого поверху у Львові

30 жовтня на території військової частини Національної гвардії України, що на вулиці Стрийській у Львові, із вікна четвертого поверху випав солдат строкової служби з Харкова. Про це інцидент повідомило видання MyKharkov.info.

За даними видання інцидент трапився ще 30 жовтня близько 12:00 год. Попередньо відомо, що 18-річний строковик випав з вікна четвертого поверху казарми.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва повідомила Львівському порталу, що, медики, приїхавши на місце події, констатували смерть хлопця.

При поверхневому огляді тіла загиблого на лівій руці виявили напис «кремуйте», ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено до Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Строковика призвали на службу 27 жовтня.

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Виданню Zaxid.net повідомили, що 18-річний строковик з міста Первомайський, що на Харківщині. За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».

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