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У Львівському районі засудили грабіжника-рецидивіста

Ольга Денисяка

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П’ять років позбавлення волі присудили 28-річному рецидивісту, якого обвинувачували у вчиненні грабежу та серії крадіжок у селі Новий Яричів у Львівському районі. Про це Львівському порталу повідомили в відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що упродовж жовтня-листопада 2019 року 28-річний чоловік вчинив грабіж та серію зухвалих крадіжок. Зокрема, підсудний ввечері на одній з вулиць Нового Яричева побив перехожого та вкрав у нього телефон, документи та 9500 гривень Окрім цього, чоловіка обвинувачували у викраденнях побутової, будівельної та господарської техніки, поєднаних з проникненням у житло та інше приміщення.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні грабежу та крадіжок (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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