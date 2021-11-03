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Рада готується призначити чотирьох нових міністрів

Андрій Котенський

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У четвер, 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради України будуть розглянуті урядові кадрові призначення. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у ВРУ Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема Рада розгляне пропозиції:

– про призначення Олексія Резнікова – міністром оборони України;

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– про призначення Ірини Верещук – віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– про призначення Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

– про призначення Юлії Свириденко – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України.

Також, в порядку денному ВР України запланований розгляд 16 урядових законопроєктів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Верховна Рада звільнила п’ятьох міністрів.

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