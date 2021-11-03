Провідні хірурги зі США прооперують 25 діток з вадами серця у Львові

Провідні хірурги із благодійної організації Novick Cardiac Allience (США) прооперують у Львові 25 діток із важкими вадами серця з усієї України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Операції робитимуть у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова із 8 до 20 листопада. Цей медзаклад – єдиний центр у Західній Україні, що надає кардіохірургічну допомогу малюкам від народження.

Найменшому пацієнту, якого прооперують, всього 3 місяці. У команді висококваліфікованих фахівців Novick Cardiac Allience 12 лікарів: кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи, медсестри.

«Ми уже більше року виконуємо такі втручання. Наше завдання – отримати додатковий досвід від провідних світових спеціалістів та допомогти якомога більшій кількості дітей із вродженими вадами серця», – зазначають у лікарні швидкої медичної допомоги.

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