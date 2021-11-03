Протягом ночі у Львові сталося три ДТП за участі п’яних водіїв

У вівторок, 2 листопада, протягом ночі трапилося три аварії за участі двох п’яних водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Перша ДТП трапилася близько 21:00. Так, керманич Suzuki Grand Vitara здійснив наїзд на перешкоду на вул. Пулюя у Франківському районі. Після чого поїхав з місця події та згодом пошкодив два припарковані авто: Renault Kangoo та Buick Encore.

У горе-водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. 49-річний львів’янин від перевірки відмовився.

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На нього склали 5 адмінматеріалів: два протоколи за ст. 124 (за порушення ПДР, що призвело до ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (за керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ще один за ст. 122-4 (за залишення місце ДТП) КУпАП, також постанову за ч. 1 ст. 126 (за керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Ще один нетверезий водій вчинив ДТП на проспекті Свободи. Там 25-річний львів’янин керуючи транспортним засобом Renault Trafic зіткнувся з автомобілем Porsche Cayenne.

У винуватця також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат – 1,80 проміле.

Порушник отримав два протоколи : ч. 1 ст. 130 (за керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 124 (за порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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