Німецький пластичний хірург знову рятуватиме дітей у Львові

У Львові знову консультуватиме та оперуватиме відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер. Усі операції та консультації фахівець проводитиме безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Клаус Екснер консультуватиме та оперуватиме дітей із всієї України у 8-мій міській клінічній лікарні Львова із 13 до 17 листопада. Це вже його 14 візит у львівську лікарню.

«За роки співпраці, спільно із німецьким хірургом, вдалося оглянути і проконсультувати 600 дітей, з них 290 були прооперовані. Приїзд Клауса Екснера відбувається за підтримки Благодійної організації «Фонд «Смарт Імпакт», – зазначили у 8-мій міській лікарні Львова.

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Цього разу хірург із комбустіологами 8-ї лікарні планує оглянути та прооперувати 20 дітей. Операції проводитимуть діткам з:

вродженими і набутими вадами кінцівок

птозом верхньої повіки

вадою верхньої повіки

опіковими рубцями

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