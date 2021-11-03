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На Донбасі загинув український військовий

Наталя Дуляба

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У вівторок, 2 листопада, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Окупанти обстрілювали позиції український військових поблизу Павлополя, Новозванівки, Причепилівки, Новолуганського та Майорська. При цьому вони використовували міномети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям. Наразі більше деталей про загиблого бійця немає.

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На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Від початку доби 3 листопада на Донбасі тихо. Станом на 07:00 год. окупанти вогонь не відкривали.

Наші військові контролюють ситуацію у зоні ООС та продовжують стримувати російську збройну агресію.

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