Якої погоди чекати на Львівщині 4 листопада

У четвер, 4 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням та подекуди дощ. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 3-5 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +16°C.

Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та вранці на території Львівщини обіцяють туман видимістю 200-500 м.

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Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, по території Львівської області 4 листопада місцями збережеться надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

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