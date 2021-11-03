Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У четвер, 4 листопада, через ремонтні роботи на водопроводі частина Залізничного району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орельська – Самарська. Відтак із 10:00 до 18:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Залізничного району на таких вулицях:

вул. Ангарна, 18; вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Доробок 48; вул. Кондратюка – всі будинки; вул. Низинна, 60; вул. Орельська – всі будинки; вул. Планерна, 12; вул. Рудненська – всі будинки; вул. Самарська – всі будинки; вул. Сластіона, 58; вул. Сяйво, 11, 17, 19, 21; вул. Темницьких – всі будинки; вул. Широка, 29, 75, 77.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крана може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.