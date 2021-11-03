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Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Аліса Белей

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У четвер, 4 листопада, через ремонтні роботи на водопроводі частина Залізничного району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орельська – Самарська. Відтак із 10:00 до 18:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Залізничного району на таких вулицях:

  1. вул. Ангарна, 18;
  2. вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
  3. вул. Доробок 48;
  4. вул. Кондратюка – всі будинки;
  5. вул. Низинна, 60;
  6. вул. Орельська – всі будинки;
  7. вул. Планерна, 12;
  8. вул. Рудненська – всі будинки;
  9. вул. Самарська – всі будинки;
  10. вул. Сластіона, 58;
  11. вул. Сяйво, 11, 17, 19, 21;
  12. вул. Темницьких – всі будинки;
  13. вул. Широка, 29, 75, 77.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крана може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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