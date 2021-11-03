Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У четвер, 4 листопада, через ремонтні роботи на водопроводі частина Залізничного району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орельська – Самарська. Відтак із 10:00 до 18:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Залізничного району на таких вулицях:
- вул. Ангарна, 18;
- вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- вул. Доробок 48;
- вул. Кондратюка – всі будинки;
- вул. Низинна, 60;
- вул. Орельська – всі будинки;
- вул. Планерна, 12;
- вул. Рудненська – всі будинки;
- вул. Самарська – всі будинки;
- вул. Сластіона, 58;
- вул. Сяйво, 11, 17, 19, 21;
- вул. Темницьких – всі будинки;
- вул. Широка, 29, 75, 77.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крана може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Аліса Белей