42% невакцинованих українців готові зробити щеплення за певних умов. Опитування

Майже 55% невакцинованих українців не хочуть робити щеплення проти коронавірусу. Водночас 42% громадян готові щепитись за певних умов. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводив в Україні Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей. Це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з Covid-19, ніж нещеплені.

Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так, 65% опитаних вакцинувались, щоб не хворіти і не мати ускладнень від коронавірусу. Водночас лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

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Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до covid-вакцинації і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

Тим часом 54,6% невакцинованих українців не збираються робити щеплення. Серед основних причин такого рішення – недовіра до вакцини, думка про те, що вакцина несе більше ризиків, ніж сам коронавірус, а також небажання переживати реакцію на вакцину.

Крім того, майже чверть опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від Covid-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше 1% людей.

Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою, а сам коронавірус – такою хворобою, від якої взагалі потрібно щепитися.

Натомість 75% вакцинованих українців протилежної думки, адже вважають Covid-19 загрозою.

Щодо ролі сімейного лікаря у covid-вакцинації, то 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря. Із тих, хто ще не вакцинувався, 77% зробили б це за рекомендацію медика. Водночас 48% нещеплених громадян не обговорювали це питання зі своїм лікарем.

Дослідження проводила у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження «червоних» зон) дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Методом телефонного інтерв’ю опитали 2006 людей віком 18+ у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

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