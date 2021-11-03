12 дитсадочків Львівщини перевірять за міжнародною методикою

У 12 дошкільних навчальних закладах Львівщини перевірять організацію навчання за міжнародною методикою ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale). Під час дослідження експерти оцінять якість дошкільної освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Дослідження організації навчання за міжнародною методикою ECERS-3 проведуть у 200 дитсадках по усій Україні спеціально підготовлені експерти. Такі перевірки протягом листопада здійснять і 12 закладах дошкільної освіти Львівської області

«Міжнародний досвід може бути корисним, тож ми сподіваємось на відповідні висновки проєкту, які допоможуть покращити якість дошкільної освіти. Автоматизованим відбором визначено 200 закладів дошкільної освіти у всіх областях України, на Львівщині – 12. Регіональні експерти, які пройшли спеціальне навчання та мають відповідну класифікацію, проводять у визначених закладах дошкільної освіти спостереження за освітнім процесом протягом трьох годин у першу половину дня. Експерт ніяким чином не втручається в освітній процес і не проводить опитування», – розповіла заступниця директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Ольга Котовська.

Шкала дослідження охоплює широкий спектр потреб розвитку дитини. Авторами визначено 6 шкал, які містять 35 параметрів, серед яких – «Простір та умеблювання», «Практики особистого догляду», «Мовлення та грамотність» тощо. Методика має ретельно прописану структуру, аналіз та протоколи.

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«Унікальність і універсальність методики полягає в тому, що її можна застосовувати в групах для дітей 3-5 років і вона містить шкали, що дають змогу оцінити матеріально-технічні, психолого-педагогічні, організаційні умови, що створені у закладі дошкільної освіти. Відтак можна буде проаналізувати, чи відповідають вони потребам дітей і чи сприяють їхньому розвитку. Головна перевага цієї методики у тому, що експерти не оцінюють досягнення дітей, а оцінюють освітнє середовище і характер взаємодії педагогів з дітьми та дітей між собою», – пояснила керівниця відділу дошкільної й початкової освіти Українського інституту розвитку освіти Ольга Косенчук.

Довідка

Методика ECERS – визнаний у всьому світі інструмент вимірювання якості освітнього середовища, що містить у собі комплексний підхід до розуміння раннього розвитку дитини: когнітивний, фізичний та соціально-емоційний аспекти. Вона постійно оновлюється й використовується в понад 20 країнах як основний інструмент для оцінювання освітнього середовища.

В Україні дослідження триватимуть до середини грудня. На початку наступного року відбудеться аналіз та презентація результатів, на основі яких органи управління освітою, громади та заклади зможуть впроваджувати зміни, скеровані на підвищення якості дошкільної освіти.

Детальніше про дослідження можна дізнатися тут.

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